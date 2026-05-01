Bélaye

Concert chants et harmonica avec Cadijo

Bélaye Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Auteur, compositeur, interprète, Cadijo décline des textes de qualité dans le langage du blues, du vrai blues, navigant sur le Mississipi ou le Canal du Midi, avec l'amour et la sensibilité de sa langue maternelle.

Auteur, compositeur, interprète, Cadijo décline des textes de qualité dans le langage du blues, du vrai blues, navigant sur le Mississipi ou le Canal du Midi, avec l'amour et la sensibilité de sa langue maternelle.

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Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76

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English :

Writer, composer, performer, Cadijo delivers quality lyrics in the language of the blues, the real blues, navigating the Mississippi or the Canal du Midi, with the love and sensitivity of his mother tongue.

L’événement Concert chants et harmonica avec Cadijo Bélaye a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CVL Vignoble