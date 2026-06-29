« Le Doute » Spectacle de théâtre contemporain Salle des Fêtes Mairie de Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels samedi 7 novembre 2026.

« Le Doute » Spectacle de théâtre contemporain Salle des Fêtes Mairie de Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels 7 et 8 novembre

Le palais de justice va ouvrir ses portes, vous allez pénétrer différentes salles d’audiences, écouter des bribes de plaidoiries du quotidien mais également vous deviendrez jurés le temps d’un procès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T17:30:00.000+01:00

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Salle des Fêtes Mairie de Trespoux-Rassiels 3200 Route des Vignes 46090 Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels



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