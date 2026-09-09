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Le FabLab du Mercredi : imprimante 3D, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Le FabLab du Mercredi : imprimante 3D, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Le FabLab du Mercredi : imprimante 3D Mercredi 28 octobre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Dans le cadre de l’exposition Sacré-Coeur.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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