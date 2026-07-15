Le Festi Ménards soirée repas-concert Les Ménards Chevagnes

Informations pratiques

Chevagnes

Le Festi Ménards soirée repas-concert

Les Ménards Domaine des Ménards Chevagnes Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Au bord de l’étang du Domaine des Ménards soirée repas concert. Concert live variété française et internationale, repas convivial cuisine gourmande et locale préparé par le restaurant le cheval blanc.

.

Les Ménards Domaine des Ménards Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 27 66 54 contactlesmenards@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the shores of the Étang du Domaine des Ménards, an evening of dinner and a concert. Live concert featuring a variety of French and international music, followed by a convivial dinner featuring gourmet and local cuisine prepared by the restaurant Le Cheval Blanc.

L’événement Le Festi Ménards soirée repas-concert Chevagnes a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région