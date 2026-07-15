Le Festi Ménards soirée repas-concert Les Ménards Chevagnes
mercredi 5 août 2026 · Les Ménards · Chevagnes
Informations pratiques
Chevagnes
Le Festi Ménards soirée repas-concert
Les Ménards Domaine des Ménards Chevagnes Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Au bord de l’étang du Domaine des Ménards soirée repas concert. Concert live variété française et internationale, repas convivial cuisine gourmande et locale préparé par le restaurant le cheval blanc.
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Les Ménards Domaine des Ménards Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 27 66 54 contactlesmenards@gmail.com
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English :
On the shores of the Étang du Domaine des Ménards, an evening of dinner and a concert. Live concert featuring a variety of French and international music, followed by a convivial dinner featuring gourmet and local cuisine prepared by the restaurant Le Cheval Blanc.
L’événement Le Festi Ménards soirée repas-concert Chevagnes a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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