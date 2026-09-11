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Le Festin de Babette, Espace Jean Vilar, Arcueil

vendredi 11 septembre 2026 · Espace Jean Vilar · Arcueil

Le Festin de Babette, Espace Jean Vilar, Arcueil

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Espace Jean Vilar
Adresse
1, rue Paul Signac, Arcueil
Ville
94110 Arcueil
Département
Val-de-Marne

Le Festin de Babette Vendredi 11 septembre, 18h00 Espace Jean Vilar Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:43:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:43:00+02:00

Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France https://www.cultureaarcueil.fr/espace-jean-vilar [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FRZW2MV&ps=scare »}]
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