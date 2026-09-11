Le Festin de Babette, Espace Jean Vilar, Arcueil

Informations pratiques

Le Festin de Babette Vendredi 11 septembre, 18h00 Espace Jean Vilar Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:43:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:43:00+02:00

Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France https://www.cultureaarcueil.fr/espace-jean-vilar [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FRZW2MV&ps=scare »}]

Au fil des saveurs – Pour échapper à la sordide répression de la Commune en 1871, Babette débarque un soir d’orage sur la côte sauvage du Jutland au Danemark. Elle devient la domestique des deux tr… Espace municipal Jean Vilar Le Festin de Babette