AGENDA · Arcueil
De la Comédie-Française, Espace Jean Vilar, Arcueil
jeudi 17 septembre 2026 · Espace Jean Vilar · Arcueil
Informations pratiques
De la Comédie-Française Jeudi 17 septembre, 14h00 Espace Jean Vilar Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T15:12:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T15:12:00+02:00
Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FRQM478&ps=scare »}]
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