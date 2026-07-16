De la Comédie-Française, Espace Jean Vilar, Arcueil

Informations pratiques

De la Comédie-Française Jeudi 17 septembre, 14h00 Espace Jean Vilar Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T15:12:00+02:00

Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T15:12:00+02:00

Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FRQM478&ps=scare »}]

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