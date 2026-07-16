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De la Comédie-Française, Espace Jean Vilar, Arcueil

jeudi 17 septembre 2026 · Espace Jean Vilar · Arcueil

De la Comédie-Française, Espace Jean Vilar, Arcueil

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Espace Jean Vilar
Adresse
1, rue Paul Signac, Arcueil
Ville
94110 Arcueil
Département
Val-de-Marne

De la Comédie-Française Jeudi 17 septembre, 14h00 Espace Jean Vilar Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T15:12:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T15:12:00+02:00

Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FRQM478&ps=scare »}]
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