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Soirée Chauve-souris, Maison de l’Environnement du Grand Orly Seine Bièvre, Arcueil

vendredi 14 août 2026 · Maison de l'Environnement du Grand Orly Seine Bièvre · Arcueil

Soirée Chauve-souris, Maison de l’Environnement du Grand Orly Seine Bièvre, Arcueil

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Maison de l'Environnement du Grand Orly Seine Bièvre
Adresse
66 rue de la division du Général Leclerc
Ville
94110 Arcueil
Département
Val-de-Marne
Tarif
Gratuit, inscription obligatoire.

Soirée Chauve-souris Vendredi 14 août, 20h00 Maison de l’Environnement du Grand Orly Seine Bièvre Val-de-Marne

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00

Une soirée pour lever les idées reçues sur ces mammifères merveilleux ! Découvrir leur anatomie et leur comportement aideront à mieux appréhender leurs pouvoirs et leur mode de vie. Après la théorie, place à la pratique : une sortie en extérieur nous permettra de les repérer grâce à un capteur d’ultrasons.

Maison de l’Environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division du Général Leclerc Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0141243217 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/catalogue-usager.php?P1=19491&P2=474 »}]
Sortie nocturne en extérieur pour petits et grands.

https://mappingignorance.org/2015/11/09/flying-tandems/

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