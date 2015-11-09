Soirée Chauve-souris, Maison de l’Environnement du Grand Orly Seine Bièvre, Arcueil
vendredi 14 août 2026 · Maison de l'Environnement du Grand Orly Seine Bièvre · Arcueil
Informations pratiques
Soirée Chauve-souris Vendredi 14 août, 20h00 Maison de l’Environnement du Grand Orly Seine Bièvre Val-de-Marne
Gratuit, inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00
Une soirée pour lever les idées reçues sur ces mammifères merveilleux ! Découvrir leur anatomie et leur comportement aideront à mieux appréhender leurs pouvoirs et leur mode de vie. Après la théorie, place à la pratique : une sortie en extérieur nous permettra de les repérer grâce à un capteur d’ultrasons.
Maison de l’Environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division du Général Leclerc Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0141243217 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/catalogue-usager.php?P1=19491&P2=474 »}]
Sortie nocturne en extérieur pour petits et grands.
https://mappingignorance.org/2015/11/09/flying-tandems/
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