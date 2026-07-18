Portes ouvertes, Atelier-musée d’art graphique – ETR Balistic, Arcueil

Informations pratiques

Portes ouvertes Samedi 19 septembre, 14h00 Atelier-musée d’art graphique – ETR Balistic Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les membres de l’association se feront un plaisir de vous montrer l’importante collection de presses et d’outils d’imprimerie du XIXème siècle que le musée d’art graphique d’Arcueil possède. Nous vous dévoilerons l’espace atelier où sont réalisées les œuvres d’aujourd’hui, nos artistes seront présents pour expliquer leur travail et nous vous montrerons les étapes de réalisation d’une estampe.

Atelier-musée d’art graphique – ETR Balistic 5 avenue de la Convention 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 46 51 64 http://etrbalistic.free.fr L’atelier de gravure E.T.R. Balistic Graphique accueille des artistes d’horizons géographiques et picturaux très divers. Nous menons au sein de l’atelier-musée d’art graphique d’Arcueil une action qui a pour but d’ouvrir au public un lieu de création, d’échange et d’apprentissage en réunissant trois espaces : un musée, une galerie et un atelier. Ce dernier est un lieu de travail qui permet de se former à la pratique de l’estampe, de découvrir son histoire et d’en faire une pratique contemporaine. RER Arcueil-Cachan

Exposition de la collection de presses et d’outils d’imprimerie du XIXe siècle

©ETR BALISTIC