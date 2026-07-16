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La Fille dans les nuages, Espace Jean Vilar, Arcueil

samedi 5 septembre 2026 · Espace Jean Vilar · Arcueil

La Fille dans les nuages, Espace Jean Vilar, Arcueil

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Espace Jean Vilar
Adresse
1, rue Paul Signac, Arcueil
Ville
94110 Arcueil
Département
Val-de-Marne

La Fille dans les nuages Samedi 5 septembre, 14h00 Espace Jean Vilar Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T15:28:00+02:00
Fin : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T15:28:00+02:00

Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FRYTL3B&ps=scare »}]
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