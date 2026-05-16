Vinsobres

Le Festival du Vinsobres 2026

Stade de Vinsobres Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-08 01:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le Festival du Vinsobres fait son grand retour, non pas pour 1 jour mais pour 2 jours ! Une 4ème édition encore plus festive, conviviale et absolument grandiose ! Vendredi 7 et samedi 8 août sur le stade de Vinsobres, spécialement aménagé pour l’occasion.

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Stade de Vinsobres Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 59 48 14 communication@vinsobres.fr

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English :

The Vinsobres Festival is back not for 1 day, but for 2! The 4th edition is even more festive, convivial and absolutely grandiose! Friday August 7 and Saturday August 8 on the Vinsobres stadium, specially laid out for the occasion.

L’événement Le Festival du Vinsobres 2026 Vinsobres a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale