Le Festival du Vinsobres 2026 Vinsobres
Le Festival du Vinsobres 2026 Vinsobres vendredi 7 août 2026.
Vinsobres
Le Festival du Vinsobres 2026
Stade de Vinsobres Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-08 01:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le Festival du Vinsobres fait son grand retour, non pas pour 1 jour mais pour 2 jours ! Une 4ème édition encore plus festive, conviviale et absolument grandiose ! Vendredi 7 et samedi 8 août sur le stade de Vinsobres, spécialement aménagé pour l’occasion.
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Stade de Vinsobres Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 59 48 14 communication@vinsobres.fr
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English :
The Vinsobres Festival is back not for 1 day, but for 2! The 4th edition is even more festive, convivial and absolutely grandiose! Friday August 7 and Saturday August 8 on the Vinsobres stadium, specially laid out for the occasion.
L’événement Le Festival du Vinsobres 2026 Vinsobres a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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