RUY BLAS de Victor Hugo Salle des fetes Vinsobres
RUY BLAS de Victor Hugo Salle des fetes Vinsobres lundi 3 août 2026.
Vinsobres
RUY BLAS de Victor Hugo
Salle des fetes Montée du Moulin Vinsobres Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Adhérents TELB
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Dans l’Espagne du XVII ieme Siècle, Ruy Blas, un simple laquais se retrouve embarqué dans un complot qui le propulse au sommet du pouvoir. Manipulations, amour impossible et révolte se croisent dans une intrigue où le destin se joue en grand.
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Salle des fetes Montée du Moulin Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 38 84 16 theatrebaronnies@gmail.com
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English :
In 17th-century Spain, Ruy Blas, a simple lackey, finds himself embroiled in a plot that propels him to the pinnacle of power. Manipulation, impossible love and revolt intersect in an intrigue where destiny plays out in the grand scheme of things.
L’événement RUY BLAS de Victor Hugo Vinsobres a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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