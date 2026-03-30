Le festival Magic Barbès revient du 27 au 31 mai 2026 ! Lavoir Moderne Parisien Paris

À Barbès, territoire foisonnant et intensément vivant, Magic Barbès revient du 27 au 31 mai comme un point de ralliement pour faire briller les énergies qui le traversent. En 2026, le festival se place sous le signe de la lumière : celle des rencontres, des idées, des créations et des engagements qui illuminent le quotidien.

Chaque année, Magic Barbès se construit avec les acteur·rices de La Goutte d’Or. Artistes, associations, habitant·es et structures locales participent à la programmation selon leurs pratiques et leurs champs d’action : musique, théâtre, cuisine, littérature, sport… autant de formes d’expression qui racontent le quartier dans toute sa diversité.

En communiquant et en créant ensemble, nous rendons visibles nos actions, nos idées et nos engagements, chacun·e depuis sa place, mais toujours dans un mouvement collectif. Magic Barbès affirme que nous sommes en action, ici et maintenant.

Le festival célèbre cette alchimie singulière qui existe à Barbès, parfois discrète, souvent puissante, toujours inspirante. Une alchimie qui, depuis des décennies, nourrit l’envie d’en être, de participer, de construire une société urbaine, moderne et inclusive.

Comme un alignement d’étoiles révélant des énergies positives, Magic Barbès met en lumière ce que nous avons en commun et ce que nous faisons ensemble.

Magic Barbès 2026, pour éclairer le quartier, les visages et les possibles.

Magic Barbès, pour allumer la lumière.

© L’affiche et l’univers graphique de Magic Barbès 2026 est signé par Florian Gallou.

MAGIC_BARBES_AFFICHE_A2 ; Crédits : FGO-Barbara

À Barbès, territoire foisonnant et intensément vivant, Magic Barbès revient du 27 au 31 mai comme un point de ralliement pour faire briller les énergies qui le traversent. En 2026, le festival se place sous le signe de la lumière : celle des rencontres, des idées, des créations et des engagements qui illuminent le quotidien.

Du mercredi 27 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

gratuit sous condition

Une programmation d’évènements gratuits et payants

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris



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