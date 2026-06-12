Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le festival Précaire, à côté PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, à côté PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, à côté PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 9 août 2026.

Lieu : PLace de la République

Adresse : Halle marchande

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, à côté

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, à côté avec la Compagnie On en a pas, Voisins, voisines.
Elvira coule des jours tranquilles dans sa petite maison, fidèle à ses habitudes et à ses rituels. Mais un jour, Padock débarque… et s’installe juste à côté. Vraiment tout près.
Le choc des personnalités est inévitable pourront-ils cohabiter sans que la situation ne dégénère ? Rien n’est moins sûr ! Une chose est certaine tout va se jouer sous vos yeux.
Tout public — 60 min   .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le festival Précaire, à côté

L’événement Le festival Précaire, à côté Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat

À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)