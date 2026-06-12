Le festival Précaire, à côté PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 9 août 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, à côté

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, à côté avec la Compagnie On en a pas, Voisins, voisines.

Elvira coule des jours tranquilles dans sa petite maison, fidèle à ses habitudes et à ses rituels. Mais un jour, Padock débarque… et s’installe juste à côté. Vraiment tout près.

Le choc des personnalités est inévitable pourront-ils cohabiter sans que la situation ne dégénère ? Rien n’est moins sûr ! Une chose est certaine tout va se jouer sous vos yeux.

Tout public — 60 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

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English : Le festival Précaire, à côté

L’événement Le festival Précaire, à côté Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat