Le festival Précaire, à côté PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, à côté PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 9 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, à côté
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, à côté avec la Compagnie On en a pas, Voisins, voisines.
Elvira coule des jours tranquilles dans sa petite maison, fidèle à ses habitudes et à ses rituels. Mais un jour, Padock débarque… et s’installe juste à côté. Vraiment tout près.
Le choc des personnalités est inévitable pourront-ils cohabiter sans que la situation ne dégénère ? Rien n’est moins sûr ! Une chose est certaine tout va se jouer sous vos yeux.
Tout public — 60 min .
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14
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English : Le festival Précaire, à côté
L’événement Le festival Précaire, à côté Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat
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