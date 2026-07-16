LE FESTYV’ 2026 – Jour 1 : Les Fatals Picards, Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt, Bennecourt

Informations pratiques

LE FESTYV’ 2026 – Jour 1 : Les Fatals Picards Vendredi 4 septembre, 19h00 Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt Yvelines

Tarifs Promo adultes 20€ jusqu’au 30 juin puis 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:30:00+02:00

Le FESTYV’ ouvre sa 5ème édition le vendredi 4 septembre 2026 à Bennecourt (Yvelines).

Au programme

• La Malice Family 20h00

• Les Fatals Picards 21h30

Figure incontournable de la scène française, Les Fatals Picards viendront enflammer la scène du FESTYV’ avec leur énergie communicative, leur humour décapant et leurs titres emblématiques.

Cette première soirée du festival promet un moment de partage, de convivialité et de fête dans un cadre champêtre au cœur de la vallée de la Seine.

Informations pratiques :

Ouverture du site : 19h00

Début des concerts : 20h00

Buvette et Restauration sur place

Parkings gratuit à proximité

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Organisé par l’association FEST’YV EVENTS.

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Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt 78270 BENNECOURT Impasse du haut de l’ile Bennecourt 78270 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@festyv-events.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768350082 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lefestyv.com »}] [{« data »: {« author »: « Festival LeFestyv », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser Les Fatals Picards Le FESTYV’ Bennecourt », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/tKHvFRV22cs/hq2.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=tKHvFRV22cs », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCv3JqBHv-hy1Cx0vy76D8dg », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Soirée d’ouverture de la 5ème édition du FESTYV’ avec La Malice Family et Les Fatals Picards . Un concert en plein air dans une ambiance festive et conviviale à Bennecourt

Nathanaël Masson