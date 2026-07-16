LE FESTYV’ 2026 – Jour 2 : Découvertes & Musiques Actuelles, Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt, Bennecourt

Informations pratiques

LE FESTYV’ 2026 – Jour 2 : Découvertes & Musiques Actuelles Samedi 5 septembre, 18h00 Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt Yvelines

Tarif Promo 13e jusqu’au 30 juin Puis 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:45:00+02:00

Fin : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:45:00+02:00

LE FESTYV’ 2026 – JOUR 2

La 5ème édition du FESTYV’ se poursuit le samedi 5 septembre 2026 à Bennecourt (Yvelines) avec une soirée placée sous le signe de la découverte et du partage.

Au programme

• Jaafar 19h00

• Julien Jefferson 20h15

• Möön 21h30

• Major & The BRB 22h45

Artistes émergents et groupes confirmés se succéderont sur scène pour offrir au public une expérience musicale riche et variée.

Dans un cadre convivial et familial, le FESTYV’ met à l’honneur les musiques actuelles et les talents de la scène indépendante.

Informations pratiques

Ouverture du site : 18h00

Début des concerts : 19h00

Restauration sur place

Buvette

Parking gratuit à proximité

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Organisé par l’association FEST’YV EVENTS.

Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt 78270 BENNECOURT Impasse du haut de l’ile Bennecourt 78270 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@festyv-events.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768350082 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lefestyv.com »}]

Deuxième soirée du FESTYV’ 2026 avec Jaafar, Julien Jefferson, Möön et Major & The BRB. Une programmation éclectique entre découvertes musicales et énergie rock dans une ambiance conviviale et festive

FEST’YV EVENTS