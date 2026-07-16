LE FESTYV’ 2026 – Jour 2 : Découvertes & Musiques Actuelles, Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt, Bennecourt
samedi 5 septembre 2026 · Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt · Bennecourt
Informations pratiques
LE FESTYV’ 2026 – Jour 2 : Découvertes & Musiques Actuelles Samedi 5 septembre, 18h00 Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt Yvelines
Tarif Promo 13e jusqu’au 30 juin Puis 17€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:45:00+02:00
Fin : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:45:00+02:00
LE FESTYV’ 2026 – JOUR 2
La 5ème édition du FESTYV’ se poursuit le samedi 5 septembre 2026 à Bennecourt (Yvelines) avec une soirée placée sous le signe de la découverte et du partage.
Au programme
• Jaafar 19h00
• Julien Jefferson 20h15
• Möön 21h30
• Major & The BRB 22h45
Artistes émergents et groupes confirmés se succéderont sur scène pour offrir au public une expérience musicale riche et variée.
Dans un cadre convivial et familial, le FESTYV’ met à l’honneur les musiques actuelles et les talents de la scène indépendante.
Informations pratiques
Ouverture du site : 18h00
Début des concerts : 19h00
Restauration sur place
Buvette
Parking gratuit à proximité
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Organisé par l’association FEST’YV EVENTS.
Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt 78270 BENNECOURT Impasse du haut de l’ile Bennecourt 78270 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@festyv-events.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768350082 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lefestyv.com »}]
Deuxième soirée du FESTYV’ 2026 avec Jaafar, Julien Jefferson, Möön et Major & The BRB. Une programmation éclectique entre découvertes musicales et énergie rock dans une ambiance conviviale et festive
FEST’YV EVENTS
À voir aussi à Bennecourt (Yvelines)
- LE FESTYV PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS PRE COMMUNAL Bennecourt 4 septembre 2026
- LE FESTYV – LES FATALS PICARDS PRE COMMUNAL Bennecourt 4 septembre 2026
- LE FESTYV’ 2026 – Jour 1 : Les Fatals Picards, Stade Aurélien Bazin 78270 Bennecourt, Bennecourt 4 septembre 2026
- LE FESTYV – PASS SAMEDI PRE COMMUNAL Bennecourt 5 septembre 2026