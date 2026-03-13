Le fil dans l’art contemporain Bibliothèque Drouot Paris

Cette conférence explore les liens entre le vêtement et l’art à partir d’une idée centrale : le vêtement est une forme qui pense. Bien plus qu’un objet utilitaire ou décoratif, il apparaît comme un véritable médium artistique, capable d’interroger le corps, la mémoire, l’identité, la politique et les rapports sociaux.

À travers des exemples tirés de son livre Le Fil dans l’art contemporain (éditions Pyramyd), Charlotte Vannier abordera le vêtement comme sculpture, message politique, mémoire vivante et espace de performance. Cette traversée montrera comment le textile, loin d’être anecdotique, constitue un langage sensible, critique et symbolique.

Une invitation à regarder autrement ce que nous portons : non comme un simple usage du quotidien, mais comme une forme d’expression capable de raconter le monde.

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Plus qu’un objet utilitaire, le vêtement est capable de raconter et d’interroger le monde.

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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