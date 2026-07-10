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LE FILIP Théâtre 100 Noms Nantes
mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 20:15 – 22:15
Gratuit : non 14 € à 26 € Tout public
Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour.
Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/675542-le-filip
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