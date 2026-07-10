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LE FILIP Théâtre 100 Noms Nantes

mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes

LE FILIP Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
20:15
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
14 € à 26 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 20:15 – 22:15
Gratuit : non 14 € à 26 € Tout public 

Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour.

Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/675542-le-filip


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