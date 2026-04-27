Foncine-le-Haut

Le Foncine-Dakar de Cathy et Yves

Médiathèque Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Présentation du livre Tandem, le Foncine-Dakar de Cathy et Yves Meunier. Un couple, un vélo, et 11 km de découvertes. Réservation conseillée. .

Médiathèque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 41 66 61 cathymeunier.4@orange.fr

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English : Le Foncine-Dakar de Cathy et Yves

L’événement Le Foncine-Dakar de Cathy et Yves Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-04-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA