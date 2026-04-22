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Brocante Foncine-le-Haut

Brocante Foncine-le-Haut dimanche 12 juillet 2026.

Ville : 39460 Foncine-le-Haut

Département : Jura

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Foncine-le-Haut

Brocante

Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Organisée par la Pétanque et le Tennis de Foncine. Restauration à emporter ou à consommer sur place Buvette Entrée gratuite.   .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 40 96 67 

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English : Brocante

L’événement Brocante Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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