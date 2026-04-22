Foncine-le-Haut

Brocante

Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Organisée par la Pétanque et le Tennis de Foncine. Restauration à emporter ou à consommer sur place Buvette Entrée gratuite. .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 40 96 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

L’événement Brocante Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA