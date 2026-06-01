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Fête de la Musique Foncine-le-Haut

Fête de la Musique Foncine-le-Haut samedi 20 juin 2026.

Ville : 39460 Foncine-le-Haut

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Foncine-le-Haut

Fête de la Musique

Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

DJ set in’partibus Repas animation musicale, buvette extérieure à partir de 19 h.   .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 98 64 

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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