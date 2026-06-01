Marché de producteurs et artisans locaux Foncine-le-Haut mercredi 17 juin 2026.

Foncine-le-Haut

Marché de producteurs et artisans locaux

Place de la Mairie Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 08:00:00

fin : 2026-09-02 12:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14

Tous les jeudis matin. .

Place de la Mairie Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11

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English : Marché de producteurs et artisans locaux

L’événement Marché de producteurs et artisans locaux Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-08 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA