Foncine-le-Haut

Bal des Pompiers

Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 03:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Défilé à 19h avec l’Echo du Mont Noir. Bal avec le groupe Thakta. Restauration et buvette sur place. Réservation recommandée. .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 32 77

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English : Bal des Pompiers

L’événement Bal des Pompiers Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA