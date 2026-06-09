Bal des Pompiers Foncine-le-Haut
Bal des Pompiers Foncine-le-Haut lundi 13 juillet 2026.
Foncine-le-Haut
Bal des Pompiers
Foncine-le-Haut Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 03:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Défilé à 19h avec l’Echo du Mont Noir. Bal avec le groupe Thakta. Restauration et buvette sur place. Réservation recommandée. .
Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 32 77
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English : Bal des Pompiers
L’événement Bal des Pompiers Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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