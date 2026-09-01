Le Fort Belin Salins-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Le Fort Belin
Fort Belin Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées exceptionnelles dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !
Salins, connue pour sa production de sel, était aussi une place forte. Lors de la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV en 1674, Vauban est chargé par le roi de fortifier le site de Belin. Le fort connaîtra une destruction totale avant d’être reconstruit au XIXe siècle. La visite guidée vous permettra de découvrir le fort et son histoire.
Visite guidée avec l’Inventaire du Patrimoine Culturel de Bourgogne-Franche-Comté
https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/
ATTENTION
> Réservation obligatoire. Places limitées.
> Le site peut être dangereux
Bonnes chaussures et tenue adaptée
Visite déconseillée aux enfants et aux personnes ayant des difficultés à marcher. .
Fort Belin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Fort Belin
L’événement Le Fort Belin Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)
- Rencontre avec Cécile Baudin Médiathèque Salins-les-Bains 11 septembre 2026
- Forum des associations Place du Pardessus Salins-les-Bains 12 septembre 2026
- Molky Rue Croix Béchet Salins-les-Bains 13 septembre 2026
- Excursion Grottes des Moidons Grignotte Café Salins-les-Bains 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Cœur du Jura Salins-les-Bains 19 septembre 2026