Informations pratiques

Salins-les-Bains

Le Fort Belin

Fort Belin Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées exceptionnelles dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Salins, connue pour sa production de sel, était aussi une place forte. Lors de la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV en 1674, Vauban est chargé par le roi de fortifier le site de Belin. Le fort connaîtra une destruction totale avant d’être reconstruit au XIXe siècle. La visite guidée vous permettra de découvrir le fort et son histoire.

Visite guidée avec l’Inventaire du Patrimoine Culturel de Bourgogne-Franche-Comté

https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/

ATTENTION

> Réservation obligatoire. Places limitées.

> Le site peut être dangereux

Bonnes chaussures et tenue adaptée

Visite déconseillée aux enfants et aux personnes ayant des difficultés à marcher. .

Fort Belin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Le Fort Belin

L’événement Le Fort Belin Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA