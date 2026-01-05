Journées Européennes du Patrimoine au Cœur du Jura Salins-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine au Cœur du Jura

Tout au long du weekend, vous aurez l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.

Ce rendez-vous populaire est l’occasion pour le public d’échanger avec les professionnels du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir leurs savoirs et savoir-faire.

Plus de renseignements auprès de l’office de tourisme de la destination Arbois Poligny Salins Cœur du Jura.

** Programme 2026 en préparation **

Notre office de tourisme, vous proposera de visites guidées gratuites villes, apothicairerie, dôme de la chapelle Notre Dame Libératrice, … .

