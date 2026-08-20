Le fort Victor-Emmanuel à la lanterne, Fort Victor Emmanuel – Esseillon, Aussois

Informations pratiques

Le fort Victor-Emmanuel à la lanterne Vendredi 18 septembre, 20h00 Fort Victor Emmanuel – Esseillon Savoie

RDV à 20h sur le parking situé juste en amont du fort Victor-Emmanuel. Durée 1h30. Lanternes fournies par la guide. Prévoir une tenue adaptée à un site d’altitude. Inscription obligatoire au 04 79 60 59 00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Une découverte nocturne du plus impressionnant fort de la barrière de l’Esseillon. Les secrets de ce colosse de pierre seront dévoilés pas à pas à la lueur des lanternes en compagnie d’une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim.

Fort Victor Emmanuel – Esseillon parking route des forts – village de l’Esseillon 73500 Aussois Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une découverte nocturne du plus impressionnant fort de la barrière de l’Esseillon. Les secrets de ce colosse de pierre seront dévoilés pas à pas à la lueur des lanternes en compagnie d’une du Pays et…

Facim