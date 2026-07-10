Le forum des associations au Pellerin Espace René-Cassin Le Pellerin

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 –

Gratuit : oui Tout public

Événement incontournable de la rentrée, le forum des associations est programmé chaque rentrée à l’espace René-Cassin. Cette année, rendez-vous samedi 5 septembre, à partir de 14h au Pellerin ! Lors de ce grand rendez-vous avec le tissu associatif de la ville, vous pouvez retrouver vos disciplines favorites et vous inscrire à l’une des nombreuses offres de loisirs culturels et sportifs proposées au Pellerin. Un troc’sport tout l’après-midi À l’occasion du Forum des associations, la Ville du Pellerin lance Troc’Sport, une bourse d’échange de vêtements et d’accessoires de sport ouverte à tous.Le principe est simple : je donne + tu prends = on troque !Le matin du forum, de 10h à 14h, déposez vos vêtements et équipements de sport (propres et en bon état) dans le hall sportif de l’Espace René-Cassin. En échange, vous recevrez autant de tickets que d’articles déposés.L’après-midi, de 14h à 17h30, utilisez vos tickets pour choisir d’autres articles parmi ceux proposés. Un ticket = un article.Shorts, survêtements, T-shirts techniques, baskets, sacs de sport, raquettes, balles… Donnez une seconde vie à votre matériel tout en faisant le bonheur d’autres sportifs !À noter : si vous ne trouvez pas d’articles correspondant à vos besoins, les objets déposés ne pourront pas être récupérés.Une belle occasion de faire des économies, de réduire les déchets et de favoriser le réemploi dans un esprit de partage !

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640



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