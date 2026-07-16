Les 250 ans du Canal de Buzay, Écluse du Vieux Buzay, Le Pellerin

Informations pratiques

Les 250 ans du Canal de Buzay 29 et 30 août Écluse du Vieux Buzay Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Les samedi 29 et dimanche 30 août, de 14h à 18h, le Canal de Buzay fête ses 250 ans. À cette occasion, l’Association Syndicale Constituée d’Office Société du Canal de Buzay invite le public à un week-end d’animations entre l’aire naturelle de Messan, à Rouans, et l’écluse du Vieux Buzay, au Pellerin.

Pendant deux après-midis, petits et grands pourront découvrir ce patrimoine hydraulique méconnu à travers des balades, des expositions, des conférences et des animations festives.

Un ouvrage essentiel à l’histoire des marais

Creusé il y a 250 ans, le Canal de Buzay joue un rôle majeur dans la gestion de l’eau, la préservation des marais du Pays de Retz et la prévention des crues. Pourtant, son histoire reste souvent méconnue.

Cet anniversaire est l’occasion de mieux comprendre son fonctionnement et son importance pour le territoire, tout en profitant d’un cadre naturel remarquable.

Au programme

Les visiteurs pourront embarquer à bord de bateaux électriques grâce au partenariat avec les Pigouilleurs de Grand-Lieu et découvrir le canal au fil de l’eau.

Une randonnée le long du chemin de halage permettra également de rejoindre plusieurs espaces thématiques consacrés :

► à l’histoire du Canal de Buzay ;

► au patrimoine hydraulique des marais ;

► à l’Abbaye de Buzay ;

► à l’agriculture des marais.

Tout au long du week-end, des expositions, une conférence, un marché de producteurs, des concerts et des animations viendront rythmer cet anniversaire.

Informations pratiques

Samedi 29 et dimanche 30 août, de 14h à 18h

Entre l’aire naturelle de Messan (Rouans) et l’écluse du Vieux Buzay (Le Pellerin

Écluse du Vieux Buzay Buzay Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un week-end pour redécouvrir un patrimoine exceptionnel

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