Les 250 ans du Canal de Buzay Écluse du Vieux Buzay Le Pellerin
dimanche 30 août 2026 · Écluse du Vieux Buzay · Le Pellerin
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Les samedi 29 et dimanche 30 août, de 14h à 18h, le Canal de Buzay fête ses 250 ans. À cette occasion, l’Association Syndicale Constituée d’Office Société du Canal de Buzay invite le public à un week-end d’animations entre l’aire naturelle de Messan, à Rouans, et l’écluse du Vieux Buzay, au Pellerin. Pendant deux après-midis, petits et grands pourront découvrir ce patrimoine hydraulique méconnu à travers des balades, des expositions, des conférences et des animations festives. Un ouvrage essentiel à l’histoire des marais Creusé il y a 250 ans, le Canal de Buzay joue un rôle majeur dans la gestion de l’eau, la préservation des marais du Pays de Retz et la prévention des crues. Pourtant, son histoire reste souvent méconnue.Cet anniversaire est l’occasion de mieux comprendre son fonctionnement et son importance pour le territoire, tout en profitant d’un cadre naturel remarquable. Au programme Les visiteurs pourront embarquer à bord de bateaux électriques grâce au partenariat avec les Pigouilleurs de Grand-Lieu et découvrir le canal au fil de l’eau.Une randonnée le long du chemin de halage permettra également de rejoindre plusieurs espaces thématiques consacrés :? à l’histoire du Canal de Buzay ;? au patrimoine hydraulique des marais ;? à l’Abbaye de Buzay ;? à l’agriculture des marais.Tout au long du week-end, des expositions, une conférence, un marché de producteurs, des concerts et des animations viendront rythmer cet anniversaire. Informations pratiques Samedi 29 et dimanche 30 août, de 14h à 18hEntre l’aire naturelle de Messan (Rouans) et l’écluse du Vieux Buzay (Le Pellerin
Écluse du Vieux Buzay Le Pellerin 44640
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