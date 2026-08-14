Rassemblement interclubs de véhicules rétros Canal de la Martinière Le Pellerin

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 10:00 – 18:00

Gratuit : oui En famille

Dimanche 6 septembre, de 10h à 18h, les véhicules anciens seront à l’honneur au Canal de la Martinière. Pour sa 15ème édition, l’Amicale Pellerinaise de Véhicules Rétros (APVR), en partenariat avec Auto Rétro Nantes Océan (ARNO), Nostalgie des Vieux Volants (NVV) et les Vieux Pistons Chaléonnais, organise son grand rassemblement interclubs sur la rive sud du Canal de la Martinière.Autos anciennes, motos, cyclos et véhicules de collection seront exposés toute la journée dans une ambiance conviviale et familiale sur la rive sud du Canal de la Martinière.Une belle occasion de venir rencontrer ces passionnés de vieilles mécaniques lors de cette journée conviviale d’échanges et de découvertes de ces beaux véhicules, à 2 ou 4 roues !Restauration sur place.Plus d’infos sur http://apvr-lepellerin.fr/ En savoir plus… Depuis plus de 20 ans, l’APVR rassemble des passionnés de mécaniques anciennes et contribue régulièrement à la vie locale en participant à différents événements communaux. Le club compte une trentaine d’adhérents et de nombreux véhicules anciens (autos, cyclos et motos), dont leur fameuse mascotte : la Juvaquatre.

Canal de la Martinière Le Pellerin 44640

http://www.ville-lepellerin.fr



Afficher la carte du lieu Canal de la Martinière et trouvez le meilleur itinéraire

