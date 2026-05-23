Le French Apéro-Concert Soultz-Haut-Rhin
Le French Apéro-Concert Soultz-Haut-Rhin vendredi 29 mai 2026.
Soultz-Haut-Rhin
Le French Apéro-Concert
1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Food’Truck, bar à vin, entrée libre.
Présentation de la nouvelle gamme French#Apéro
Food’Truck, bar à vin, entrée libre. .
1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 75
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English :
Food’Truck, wine bar, free admission.
L’événement Le French Apéro-Concert Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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