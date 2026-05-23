Soultz-Haut-Rhin

Le French Apéro-Concert

1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Food’Truck, bar à vin, entrée libre.

Présentation de la nouvelle gamme French#Apéro

Food’Truck, bar à vin, entrée libre. .

1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 75

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English :

Food’Truck, wine bar, free admission.

L’événement Le French Apéro-Concert Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller