Nuit des musées dans les musées de Soultz Soultz-Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin

Nuit des musées dans les musées de Soultz

1 Rue du Kageneck Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nuit des musée à la Nef des Jouets et au Musée du Bucheneck à Soultz. Cheminez d’un musée à l’autre via un sentier illuminé par des torches.

Cette année, la Nuit des Musées à Soultz réserve une traversée particulière. Deux musées, deux Deux musées, deux atmosphères, un fil invisible qui relie les histoires… et quelques voyageurs du temps venus d’ailleurs pour guider les pas. Une aventure discrètement ludique, délicatement étrange, et résolument ouverte à tous.

Dans le cadre de la Nuit des Musées (23/05), la Nef des Jouets et le Château-musée du Bucheneck seront ouverts gratuitement de 19h à 13h. Venez découvrir les musées de Soultz dans une ambiance particulière ! Cheminez d’un musée à l’autre via un sentier illuminé par des torches.

Cette année, la Nuit des Musées à Soultz réserve une traversée particulière. Deux musées, deux atmosphères, un fil invisible qui relie les histoires… et quelques voyageurs du temps venus d’ailleurs pour guider les pas. Le public pourra se laisser surprendre, explorer, collectionner des fragments de temps et repartir avec un souvenir unique de cette soirée hors du commun. Une aventure discrètement ludique, délicatement étrange, et résolument ouverte à tous.

En plus de ces éléments, d’autres animations seront proposées sur les deux sites

Au musée du Bucheneck (19h-23h)

• la présentation des livres des artistes ayant concouru au prix Robert Beltz

• l’exposition Découvrir Robert Beltz autrement à travers ses dessins inédits et des œuvres méconnues

À la Nef des Jouets (19h-23h)

• l’exposition Joustra, des jouets made in Alsace

• présence de jeux géants dans les étages

Attention, les musées seront fermés durant l’après-midi. .

1 Rue du Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 02 22 musee.bucheneck@soultz68.fr

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English :

Museum Night at the Nef des Jouets and the Musée du Bucheneck in Soultz. Walk from one museum to the other along a torch-lit path.

This year, Soultz?s Nuit des Musées (Night of the Museums) offers a very special experience. Two museums, two Two museums, two atmospheres, an invisible thread linking the stories? and a few time-travellers from elsewhere to guide your steps. A discreetly playful adventure, delicately strange, and resolutely open to all.

L’événement Nuit des musées dans les musées de Soultz Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller