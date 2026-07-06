Le Fridge Barrière Comédy Club Jessé, Anne Cahen, Cédric Salaun et Dena Casino Barrière Dinard
vendredi 10 juillet 2026 · Casino Barrière · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Le Fridge Barrière Comédy Club Jessé, Anne Cahen, Cédric Salaun et Dena
Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Barrière Casino & Kev Adams présentent LE FRIDGE BARRIERE COMEDY CLUB !
Venez (re)vivre l’ambiance électrique des comedy clubs au cœur des Casinos Barrière les plus iconiques
Chaque show promet un rythme effréné, avec une sélection de 4 artistes aux styles et punchlines percutantes !
Attendez-vous à un festival de vannes ininterrompu et à un moment de pur plaisir collectif garanti.
Line-Up de la tournée 7
Jessé, Anne Cahen, Cédric Salaun et Dena
Événement réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité ou de la carte Carré VIP personnelles valide.
Réservation
En ligne sur https://www.casinosbarriere.com/dinard/spectacle
Informations pratiques:
– Vendredi 10 juillet 2026
– Casino Barrière Dinard .
Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 30 30
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English :
L’événement Le Fridge Barrière Comédy Club Jessé, Anne Cahen, Cédric Salaun et Dena Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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