Exposition et stand de la SNSM Place Jules Boutin Dinard
Exposition et stand de la SNSM Place Jules Boutin Dinard mardi 7 juillet 2026.
Dinard
Exposition et stand de la SNSM
Place Jules Boutin Cale du Bec de la Vallée Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-07
Découvrez l’histoire de la SNSM de Dinard, ses bateaux de sauvetage d’hier à aujourd’hui et ses activités.
Un stand de vente d’objets à l’effigie de la SNSM sera également mis en place.
Ouvert le mardi et le vendredi après-midi. .
Place Jules Boutin Cale du Bec de la Vallée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 45 68 85
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English :
L’événement Exposition et stand de la SNSM Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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