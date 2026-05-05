Exposition et stand de la SNSM Place Jules Boutin Dinard

Dinard

Exposition et stand de la SNSM

Place Jules Boutin Cale du Bec de la Vallée Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-07

Découvrez l’histoire de la SNSM de Dinard, ses bateaux de sauvetage d’hier à aujourd’hui et ses activités.

Un stand de vente d’objets à l’effigie de la SNSM sera également mis en place.

Ouvert le mardi et le vendredi après-midi. .

Place Jules Boutin Cale du Bec de la Vallée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 45 68 85

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English :

L’événement Exposition et stand de la SNSM Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme