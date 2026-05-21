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Événement Émeraude Cinéma Backrooms Émeraude Cinéma Dinard

Événement Émeraude Cinéma Backrooms Émeraude Cinéma Dinard lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Émeraude Cinéma

Adresse : 3 Rue des Villes Billy

Ville : 35780 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Dinard

Événement Émeraude Cinéma Backrooms

Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Cet été, découvrez une sélection de films d’horreur tous les lundis et vendredis soir !

Programme du jour Backrooms de Kane Parsons.

Interdit 12 ans.   .

Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11 

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English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Backrooms Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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