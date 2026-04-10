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LE FÛT DE SCÈNE FEYDEAU CHAMBRE 21

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-11 2026-09-03 2026-09-04

Georges feydeau, le célèbre vaudevilliste a fini fou.

Nous sommes au cœur de la chambre 21, où Feydeau a été interné dans une maison de santé.

Le spectateur privilégié est invité à partager les derniers moments de sa vie.

Georges feydeau, le célèbre vaudevilliste a fini fou. Victime de ses démons, de ses personnages lubriques, de sa mécanique dramatique au rythme obsédant.

Nous sommes au cœur de la chambre 21, où Feydeau a été interné dans une maison de santé.

Le spectateur privilégié est invité à partager les derniers moments de sa vie, les derniers moments de folie où vont gesticuler autour de lui, tous les personnages de son répertoire Le militaire lubrique, à l’accent risible, l’épouse espiègle, la fille émancipée, les domestiques audacieux, le médecin fou…

Dans une réalité augmentée très moderne, dans cette parodie, Georges Feydeau a enfin le premier rôle de la pièce.

Déguisements, tensions, coup de théâtre, mécanique de jeu, l’esprit est loufoque et tout va très vite. Ça explose ! Chambre 21 et plus qu’un vaudeville, ça frôle le cabaret déjanté. Une folie !!!

Auteur Thierry Barbeau et Pierre Berriau

Metteur en scène François Escobar

Acteurs Anaëlle Bouts, Thierry Blazy, Jean Brunel, Nathalie Calmes, Karine Choro, Émilie Quercia et Olivier de Maurepas .

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 16 51 65 93

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English : LE FÛT DE SCÈNE FEYDEAU CHAMBRE 21

Georges Feydeau, the famous vaudevillist, ended up insane.

We are in the heart of room 21, where Feydeau was interned in a nursing home.

The privileged spectator is invited to share the last moments of his life.

L’événement LE FÛT DE SCÈNE FEYDEAU CHAMBRE 21 Vias a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34