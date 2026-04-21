Vias

LE FÛT DE SCÈNE LE BÉRET DE LA TORTUE

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05

Xavier vétérinaire de profession aime tout organiser avec une rigueur chronométrique. Chaque été, il loue une maison de vacances avec 3 chambres, où sont invités trois couples.

Xavier vétérinaire de profession aime tout organiser avec une rigueur chronométrique. À chaque saison estivale, il loue une maison de vacances avec 3 chambres, où sont invités trois couples.

Il a tout prévu, les excursions, quels couples occupera les chambres, ainsi que l’emploi du temps, sans laisser de place à l’imprévisible.

Ces trois couples vont donc se partager cette maison de vacances. Mais tout va très vite se dérégler de par les personnalités de chacun avec une forte personnalité une intello, un maniaque de l’organisation, une hystérique, un galériste trop gentil, une assistante dentaire très solaire, une assistante vétérinaire lasse.

Chaque couple dans leur chambre va médire en secret sur les uns et les autres, jusqu’au moment où on va les retrouver tous ensemble sur la terrasse, remontés comme des pendules… Les langues vont se délier et donner court à un règlement de compte hors-norme.

Une comédie ou le spectateur privilégié jouira de ce que les autres ne voient pas et n’entendent pas. Une comédie sur le vivre ensemble qui tournera à la tragi-comédie. Enivrant, décapant, vivifiant, une comédie estivalement vôtre !

Auteur Jean Dell et Gérald Sibleyras

Mise en scène François Escobar

Comédiens Anaëlle Bouts, Nadège Bauduin, Thierry Blazy, François Escobar, Emilie Quercia et Olivier de Maurepas .

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 16 51 65 93 info@lefutdescene.com

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English :

Xavier, a veterinary surgeon by profession, likes to organize everything with chronometric rigor. Every summer, he rents out a 3-bedroom vacation home to three couples.

L’événement LE FÛT DE SCÈNE LE BÉRET DE LA TORTUE Vias a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34