LE GAME O MARCHE GAME O VERRE Durfort
LE GAME O MARCHE GAME O VERRE Durfort dimanche 6 septembre 2026.
Durfort
LE GAME O MARCHE
GAME O VERRE 1 Place le Plo Durfort Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Découvrez le marché du Game ô verre à Durfort !
A Durfort, le Game ô Verre organise, tous les dimanches de l’été, un marché sur la place centrale.
Au programme artisanat, bar, snack… .
GAME O VERRE 1 Place le Plo Durfort 81540 Tarn Occitanie gameoverre.ludogite@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Game ô verre market in Durfort!
L’événement LE GAME O MARCHE Durfort a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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