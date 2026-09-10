Le gang des mal-aimés, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 12 septembre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Le gang des mal-aimés Samedi 12 septembre, 14h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Bizarres, dégoûtantes, effrayantes, les petites bêtes ? Pas si sûr ! Venez découvrir des espèces considérées comme mal aimées ou invasives mais qui méritent notre attention. Avec la LPO.
Inscriptions ici.
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4197 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4197 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle
Camille Jan-Baudens
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