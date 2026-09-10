Le gang des mal-aimés, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Le gang des mal-aimés Samedi 12 septembre, 14h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Bizarres, dégoûtantes, effrayantes, les petites bêtes ? Pas si sûr ! Venez découvrir des espèces considérées comme mal aimées ou invasives mais qui méritent notre attention. Avec la LPO.

Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4197 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4197 »}]

Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Camille Jan-Baudens