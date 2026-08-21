La Pré-Braderie de St So !, Le Bistrot de St So, Lille
vendredi 4 septembre 2026 · Le Bistrot de St So · Lille
Informations pratiques
La Pré-Braderie de St So ! 4 et 5 septembre Le Bistrot de St So Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-05T00:00:00+02:00 – 2026-09-05T02:30:00+02:00
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
→ LA PRÉ-BRADERIE DE ST SO
18H–3H / GRATUIT
(OPEN AIR + DISCO / HOUSE / UK GARAGE / TECHNO / RETRO)
⚠️ Fermeture exceptionnelle à 3H – fin du son 2H30
Snack sur place 19H–23H
La Braderie commence samedi ? Pas chez nous.
Vendredi 4 septembre, on lance le week-end dès 18H avec LA PRÉ-BRADERIE DE ST SO : 8 heures 30 de musique, un début de soirée en Open Air avant de basculer à l’intérieur et de traverser plusieurs générations de musiques électroniques jusqu’à 2H30.
☀️ 18H–21H – OPEN AIR
CARTE BLANCHE À MAROILLES RECORDS
→ SWEETANCE + CEDRELA
Collectif artistique lillois éclectique articulé autour des musiques électroniques – mais pas que – Maroilles Records défend depuis ses débuts une fête guidée par le partage, la curiosité et le respect. Pour cette Pré-Braderie, le collectif prend possession de notre terrasse pendant trois heures.
► SWEETANCE
DJ niçois installé à Lille et membre actif de Maroilles Records, Sweetance puise largement dans le son UK : House breakée, UK Garage, 4×4 et Breakbeat pour un set aussi groovy que remuant.
► CEDRELA
Artiste et producteur du Nord lié à Maroilles Records, Cedrela développe un univers électronique mélodique et progressif, entre textures immersives et paysages sonores cinématographiques.
21H–2H30 – INDOOR
21H-23H – BARRY&GIBBS
► Fondateurs de Disconnect, Barry&Gibbs sont devenus une référence Disco/Nu Disco dans la région. Leur terrain de jeu : le groove des clubs new-yorkais de la fin des 70s et des 80s, du Studio 54 au Paradise Garage, revisité entre classiques, pépites et edits maison. Leurs reworks de Sister Sledge, Madonna ou Michel Berger cumulent aujourd’hui plus de 2,5 millions d’écoutes sur SoundCloud.
23H-00H30 – MARK LOWER
► DJ et producteur français aux plus de 200 millions de streams, Mark Lower développe depuis plus de dix ans un son à la croisée de la Nu Disco, de la Disco House et d’une House moderne et solaire. Révélé en 2013 avec Bad Boys Cry sur le mythique label new-yorkais Nervous Records, il a depuis signé sur Defected, Big Love ou Groove Culture et s’est produit aux quatre coins du monde. En 2026, il poursuit ce nouveau chapitre avec notamment The Disco Express et une collaboration avec Derrick McKenzie de Jamiroquai.
00H30-2H30 – DJ H.S
► Figure incontournable des nuits du Nord et de Belgique depuis la fin des années 80, DJ H.S a marqué plusieurs générations de clubbers, notamment comme résident emblématique du mythique Lagoa pendant huit ans. Pour clôturer cette Pré-Braderie, il prendra le relais avec un set entre Retro House, Techno et classiques qui ont façonné l’histoire des clubs de la région. Deux dernières heures confiées à celui que beaucoup surnomment encore « le Patron ».
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Côté miam miam, le snack sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 23h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé…
De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.
Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur
17 Bd JB Lebas – Lille
Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille
À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.
Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/
Disco • House • UK Garage • Techno • Retro
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