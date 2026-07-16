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Création d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

samedi 22 août 2026 · Ferme Pédagogique Marcel Dhénin · Lille

Création d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin
Adresse
14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

Création d’été Samedi 22 août, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T14:30:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T14:30:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00

Création d’été

Venez créer des décorations à la ferme aux couleurs de l’été.
A partir de 5 ans.

Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Créativité

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille

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