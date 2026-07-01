Back To The 80’s !, Le Bistrot de St So, Lille

Informations pratiques

Back To The 80’s ! 21 et 22 août Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-22T00:00:00+02:00 – 2026-08-22T01:30:00+02:00

VENDREDI 21 AOUT

→ BACK TO THE 80’S

→ ABSOLUTE 80 (LIVE) + DJ SET

21H–2H / GRATUIT

Snack sur place 19h-22h

Début des sets : 21h

ABSOLUTE 80

► ABSOLUTE 80 (ex Preum’s – Tribute 80) est un groupe originaire de la région lilloise composé de cinq musiciens passionnés, expérimentés et liés par l’amour de la musique et de la scène. Les différents membres qui le composent parcourent les scènes régionales depuis de nombreuses années.

Le groupe vous propose un show immersif et régressif, un vrai voyage dans le temps qui va vous replonger dans l’insouciance et la folie des soirées des années 80 grâce à un choix de titres pop-rock autant anglophones que francophones, triés sur le volet, connus de tous, avec des arrangements ajustés et ciselés qui font d’ABSOLUTE 80 un groupe à nul autre pareil !

Le répertoire balaie la décennie 80’S de Kim Wilde à Kajagoogoo, de Nougaro J. J.Goldman sans oublier Phil Collins et plein d’autres artistes plus surprenants les uns que les autres. Avec cette particularité qui a fait la réputation du groupe : proposer des titres auxquels personne ne s’attend, des chansons que l’on aime mais qu’on n’assume pas toujours. Nous les appelons « nos plaisirs coupables”. En quelques mots il s’agit d’essayer de provoquer l’effet “Waouh ! J’avais complètement oublié ce titre qui est génial !!”.

ABSOLUTE 80 c’est aussi et surtout, des shows « comme les vrais »! Avec des éclairages adaptés, programmés et étudiés, un son de qualité, des techniciens affûtés ; bref, un groupe qui propose de vrais shows complets pour mieux vous faire chanter et danser jusqu’au bout de la nuit !

ECOUTE – REGARDE

► https://www.facebook.com/preums.tribute80

► https://www.instagram.com/absolute80.officiel

Côté miam miam, le snack sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé…

De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante.

Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « https://www.facebook.com/preums.tribute80 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 163 Followers, 16 Following, 156 Posts – See Instagram photos and videos from Absolute 80 (@absolute80.officiel) », « type »: « rich », « title »: « Absolute 80 (@absolute80.officiel) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/580805005_18096449860861375_5398957730670015648_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=VZINzye47KEQ7kNvwHojFEN&_nc_oc=AdqI_kKeCckSDmHpFUjbySA8u1uej5QrDLCY_8SJgbD6f491OLdCr6gArsrIu9SE-J4&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=GnyfKPRgkofJq2gAA5aAsQ&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-SXDRQQfVMQPq6fCYLNh_key13QvE5EgR6hLjuIgpPmA&oe=6A2C6560 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/absolute80.officiel », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Avec Absolute80 (Live) + DJ SET