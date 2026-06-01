Le garçon et le héron, Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex, Genève

Le garçon et le héron Vendredi 7 août, 19h30 Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T19:30:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T19:30:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

Des films cultes, des comédies, des classiques et bien plus encore… à découvrir gratuitement dans des lieux uniques de notre ville.

Partez à la découverte du monde avec Mahito dans « Le garçon et le héron ».

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

Découvrez la bande-annonce ICI

Avec Gavril Dartevelle, Soma Santoki, Padrig Vion

Petite restauration sur place

Parc François-Auguste Châtrier

Vendredi 7 août

⏰ Dès 19h30, projection à 20h30 (durée 2h05)

Dès 10 ans

Gratuit

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Cet été encore, préparez-vous à vivre une expérience cinématographique unique sous les étoiles !

Juliette Mauler