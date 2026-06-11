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Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène Restaurant Le Provence Brignoles

samedi 17 octobre 2026 · Restaurant Le Provence · Brignoles

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Restaurant Le Provence
Adresse
Place du palais de justice
Ville
83170 Brignoles
Département
Var
Tarif
40 40 40

Brignoles

Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène

Restaurant Le Provence Place du palais de justice Brignoles Var

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

Partagez un repas autour de grands classiques provençaux accompagnés de vins locaux servis et commentés par nos soins dans un cadre chaleureux et familial.
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Restaurant Le Provence Place du palais de justice Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 01 18  hotel-de-provence@orange.fr

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English :

Enjoy a meal featuring Provençal classics paired with local wines, served and explained by us in a warm, family-friendly setting.

L’événement Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène Brignoles a été mis à jour le 2026-06-11 par Provence Verte & Verdon Tourisme

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