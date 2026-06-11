Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène Restaurant Le Provence Brignoles
samedi 17 octobre 2026 · Restaurant Le Provence · Brignoles
Informations pratiques
Brignoles
Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène
Restaurant Le Provence Place du palais de justice Brignoles Var
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Partagez un repas autour de grands classiques provençaux accompagnés de vins locaux servis et commentés par nos soins dans un cadre chaleureux et familial.
.
Restaurant Le Provence Place du palais de justice Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 01 18 hotel-de-provence@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a meal featuring Provençal classics paired with local wines, served and explained by us in a warm, family-friendly setting.
L’événement Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène Brignoles a été mis à jour le 2026-06-11 par Provence Verte & Verdon Tourisme
À voir aussi à Brignoles (Var)
- Atelier ludique « Un détail, une œuvre », Musée des Comtes de Provence et archives municipales, Brignoles 19 septembre 2026
- Présentation des nouvelles acquisitions du Musée des Comtes de Provence, Salle Gavoty, Brignoles 20 septembre 2026
- Vignobles en scène | Les journées Vignobles & Découvertes en Provence Verte & Verdon Brignoles 16 octobre 2026