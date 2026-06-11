Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène Restaurant Le Provence Brignoles

Informations pratiques

Brignoles

Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène

Restaurant Le Provence Place du palais de justice Brignoles Var

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Partagez un repas autour de grands classiques provençaux accompagnés de vins locaux servis et commentés par nos soins dans un cadre chaleureux et familial.

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Restaurant Le Provence Place du palais de justice Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 01 18 hotel-de-provence@orange.fr

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English :

Enjoy a meal featuring Provençal classics paired with local wines, served and explained by us in a warm, family-friendly setting.

L’événement Le goût de la Provence dans votre assiette | Vignobles en Scène Brignoles a été mis à jour le 2026-06-11 par Provence Verte & Verdon Tourisme