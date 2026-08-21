Présentation des nouvelles acquisitions du Musée des Comtes de Provence, Salle Gavoty, Brignoles
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Gavoty · Brignoles
Informations pratiques
Présentation des nouvelles acquisitions du Musée des Comtes de Provence Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Salle Gavoty Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’équipe du musée des comtes de Provence présentera pour la première fois au public, les 17 acquisitions de l’année écoulée. Elles viendront étoffer le parcours muséographique du futur musée à sa réouverture. Une occasion privilégiée de découvrir ces œuvres remarquables !
Entrée libre et gratuite
Tous publics
Espace Bernard Gavoty
Salle Gavoty 4 Rue Entraigues, 83170 Brignoles Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’équipe du musée des comtes de Provence présentera pour la première fois au public, les 17 acquisitions de l’année écoulée. Elles viendront étoffer le parcours muséographique du futur musée à sa Une…
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