Présentation des nouvelles acquisitions du Musée des Comtes de Provence, Salle Gavoty, Brignoles

Informations pratiques

Présentation des nouvelles acquisitions du Musée des Comtes de Provence Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Salle Gavoty Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’équipe du musée des comtes de Provence présentera pour la première fois au public, les 17 acquisitions de l’année écoulée. Elles viendront étoffer le parcours muséographique du futur musée à sa réouverture. Une occasion privilégiée de découvrir ces œuvres remarquables !

Entrée libre et gratuite

Tous publics

Espace Bernard Gavoty

Salle Gavoty 4 Rue Entraigues, 83170 Brignoles Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’équipe du musée des comtes de Provence présentera pour la première fois au public, les 17 acquisitions de l’année écoulée. Elles viendront étoffer le parcours muséographique du futur musée à sa Une…