Le grand bal des animaux, La Touline, Azay-sur-Cher

Informations pratiques

Le grand bal des animaux Dimanche 24 janvier 2027, 15h00 La Touline Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-24T15:00:00+01:00 – 2027-01-24T16:00:00+01:00

Fin : 2027-01-24T15:00:00+01:00 – 2027-01-24T16:00:00+01:00

Tout public / Famille à partir de 6 ans

La Touline 4 Grande rue azay Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Thierry Bénéteau & Julien Evain

Didier Darrigrand