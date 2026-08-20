AGENDA · Azay-sur-Cher
Le grand bal des animaux, La Touline, Azay-sur-Cher
dimanche 24 janvier 2027 · La Touline · Azay-sur-Cher
Informations pratiques
Le grand bal des animaux Dimanche 24 janvier 2027, 15h00 La Touline Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-24T15:00:00+01:00 – 2027-01-24T16:00:00+01:00
Fin : 2027-01-24T15:00:00+01:00 – 2027-01-24T16:00:00+01:00
Tout public / Famille à partir de 6 ans
La Touline 4 Grande rue azay Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Thierry Bénéteau & Julien Evain
Didier Darrigrand
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