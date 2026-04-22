Azay-sur-Cher

Visite découverte d’Azay-sur-Cher

3 Place de l’Église Azay-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

AZAY-SUR-CHER

Après avoir découvert l’ancien château seigneurial d’Azay et le surprenant décor de l’église paroissiale, déambulez jusqu’aux rives du Cher. Le parc du château privé du Coteau vous ouvrira exceptionnellement ses portes. Vous y découvrirez notamment les vestiges de l’ancien aqueduc gallo-romain de Fontenay !

RDV devant l’église Durée 1h30 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION CONSEILÉE Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 7 .

3 Place de l’Église Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite découverte d’Azay-sur-Cher Azay-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37