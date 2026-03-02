Concert les berges ludiques les berges du cher, azay-sur-cher Azay-sur-Cher
Concert les berges ludiques les berges du cher, azay-sur-cher Azay-sur-Cher samedi 13 juin 2026.
Concert les berges ludiques les berges du cher, azay-sur-cher Azay-sur-Cher Samedi 13 juin, 18h30 Gratuit
Concert gratuit de 4h – 3 groupes de musiques – Nourriture et boisson sur place
le concert des berges ludiques aura lieu le samedi 13 juin 2026, à partir de 18h30
——————————————————————————————
Au programme, 4h de concert entièrement gratuit (Reprises et compositions originales) :
18h30 -Ideal Coma et ses compositions rock
️20h00 – Virginie avec ses reprises (Guitare + voix + looper)
21h30 – Insane et ses reprises endiablées.
Pour vous restaurer, 3 foods trucks seront à votre disposition : Good Food Good Mood, Camion-La Tour de Pizz et Smart snack, ainsi qu’un bar éphémère pour épancher votre soif.
Ce concert vous est offert grâce à nos partenaires locaux :
INTER BLERE, Crédit Mutuel,
#musiquetours #concerts #tours #villedetours #musiquelive
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T23:30:00.000+02:00
1
les berges du cher, azay-sur-cher chemin des châteaux, azay sur cher Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire