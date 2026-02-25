Concert les berges ludiques – Saison 3 les berges du cher, azay-sur-cher Azay-sur-Cher Samedi 13 juin, 18h30 Entrée libre

Concert de 4h – 3 groupes de musiques

le **concert des berges ludiques** aura lieu le **samedi 13 juin 2026**, à partir de **18h30**

Au programme, 4h de concert entièrement gratuit (Reprises et compositions originales) :

18h30 -Ideal Coma et ses compositions rock

️20h00 – Virginie avec ses reprises (Guitare + voix + looper)

21h30 – Insane et ses reprises endiablées.

Pour vous restaurer, **3 foods trucks** seront à votre disposition : Good Food Good Mood, Camion-La Tour de Pizz et Smart snack, ainsi qu’un bar éphémère pour épancher votre soif.

Ce concert vous est offert grâce à nos partenaires locaux :

INTER BLERE, Crédit Mutuel,

#musiquetours #concerts #tours #villedetours #musiquelive

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T23:30:00.000+02:00

1



les berges du cher, azay-sur-cher chemin des châteaux, azay sur cher Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

