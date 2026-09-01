Informations pratiques

Orrouy

LE GRAND BOL D’AIR

Orrouy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

LE GRAND BOL D’AIR Atelier yoga, randonnée, spectacles dans la nature et aux ruines de Champlieu, visite du site du Château d’Orrouy

Le Grand Bol d’air se déroulera à Orrouy, entre le château d’Orrouy et les ruines de Champlieu. Atelier yoga d’1h30 avec Séverine Pabeau, visite du site du château d’Orrouy (45mn) avec le propriétaire, balade de 2h aller-retour environ entre le château et les ruines de Champlieu, spectacle de danse Touch de Mathilde Lin accompagnée par le percussionniste Sébastien Forrester aux ruines de Champlieu, et au retour de la balade concert de Haim Isaacs Shir dans le parc du château, pot de l’amitié.

Vous pouvez choisir de ne venir qu’une partie de la journée et de ne faire que l’aller ou le retour de la rando jusqu’aux ruines de Champlieu et retour au château d’Orrouy en s’organisant en amont en covoiturage.

Présentation du spectacle Touch Touch est une pièce de mouvement et percussion, à la frontière de la performance et de l’installation, qui explore l’ambivalence des gestes et le dialogue des corps. Portée par Mathilde Lin et Sébastien Forrester, elle se déploie dans un espace nu et atemporel, sous la forme d’un duel brut, minimaliste et entièrement acoustique. Nourrie par une pratique commune de l’improvisation, la pièce s’apparente à une joute cathartique où corps et sons s’affrontent, s’aimantent et se répondent. Les rythmiques martelées, les frottements et les silences sculptent une matière physique intense, oscillant entre rage et douceur, tension et suspension. Touch joue des contrastes, mêlant élans quasi ancestraux et écritures plus abstraites et contemporaines, empreintes de cultures urbaines, voire club. La pièce s’inscrit dans Substratum, un laboratoire de recherche autour du rapport au sol, à la restriction, à l’intériorité et à l’éclosion, par le mouvement et une écriture musicale héritée de l’art acousmatique.

Danseuse franco-chinoise, Mathilde Lin marie au sein de sa pratique de nombreux styles et techniques classique, contemporain, hip-hop et théâtre. Formée à l’école de danse de l’Opéra de Paris et à l’école Rudra Béjart en Suisse, elle évolue aux côtés de diverses compagnies et chorégraphes en Europe, tels que Jacopo Godani, Sidi Larbi Cherkaoui, Zfin Malta, Kor’sia et la Wayne McGregor Company. Elle apparaît récemment dans le clip de Harry Styles As it Was et collabore fréquemment avec la compagnie Wang Ramirez et le chorégraphe toulousain Pierre Rigal.

Sébastien Forrester est un percussionniste, compositeur et artiste sonore franco-britannique, auteur de sorties remarquées sur les labels expérimentaux Superpang, Promesses ou encore Hands in the Dark. Il développe une approche personnelle de la transe, entre envolées rythmiques frénétiques et paysages sonores nébuleux, teintés de la musique traditionnelle occitane héritée de ses aïeux aveyronnais. Il se produit en Europe dans les festivals Sonar à Barcelone, Great Escape à Brighton, Berliner Festspiele à Berlin, Variations à Nantes, les Transmusicales de Rennes et le Printemps de Bourges notamment. Il fait actuellement partie des formations live de Coby Sey, Lafawndah (nka Kukii), HSRS, et collabore régulièrement avec Brodinski, Slikback, Aho Ssan, Colin Self, Mika Oki, Ehua, Apollo Noir ou encore Variéras. Ses productions lui ont valu des commandes de bandes-son de la part de la BBC, PBS ou encore la maison Hermès. Il fait partie de la sélection SHAPE+, plateforme européenne dédiée aux musiques d’avant-garde.

Présentation de Shir par Haim Isaacs Shir , en hébreu signifie chanson et poème . Athée hardi que je suis, je consacre un temps immodéré à mettre en musique des textes liturgiques hébraïques, à les chanter dans les églises, à espionner les extases mélomanes de Hassidim, à chanter Ave Maria pour la messe de Noël sur l’île de Stromboli… Dans ce concert, je chante en hébreu, avec quelques incartades en arabe, en latin et en anglais. Je raconte mes aventures avec le sacré.

Le poète Allen Ginsberg a la place d’honneur.

Haim Isaacs Né en 1957 à New York, Haim a grandi à Jérusalem. Après une formation musicale classique il a rencontré et à été profondément influencé par le Roy Hart Théâtre, un groupe de chercheurs vocaux dans le sud de la France voix, mouvement, imagination et une autre vision de ce que peut être la vie. Il a vécu quatre ans avec le Roy Hart avant d’atterrir à Paris où il compose, chante, improvise, écrit et enseigne la voix. Actuellement, il joue le concert Joni Mitchell à Jérusalem et réalise une série de 10 vidéoclips autour de la musique de Joni Mitchell.

Haïm a collaboré avec la Cie Philippe Genty, le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (Paris), Yves Beaunesne (CDN Poitou-Charentes), le Cirque Galapiat, l’Ecole Samovar, le Théâtre Organic, le Conservatoire de Lille, le CFMI (Université de Lyon) et le Danske Hospitalsklovne (clowns à l’hôpital au Danemark).

Tarif 15 euros (12 euros tarif réduit adhérents, chômeurs, étudiants) Gratuit pour les enfants

Réservation obligatoire / Informations: contact@bolsdair.fr

LE GRAND BOL D’AIR Atelier yoga, randonnée, spectacles dans la nature et aux ruines de Champlieu, visite du site du Château d’Orrouy

Le Grand Bol d’air se déroulera à Orrouy, entre le château d’Orrouy et les ruines de Champlieu. Atelier yoga d’1h30 avec Séverine Pabeau, visite du site du château d’Orrouy (45mn) avec le propriétaire, balade de 2h aller-retour environ entre le château et les ruines de Champlieu, spectacle de danse Touch de Mathilde Lin accompagnée par le percussionniste Sébastien Forrester aux ruines de Champlieu, et au retour de la balade concert de Haim Isaacs Shir dans le parc du château, pot de l’amitié.

Vous pouvez choisir de ne venir qu’une partie de la journée et de ne faire que l’aller ou le retour de la rando jusqu’aux ruines de Champlieu et retour au château d’Orrouy en s’organisant en amont en covoiturage.

Présentation du spectacle Touch Touch est une pièce de mouvement et percussion, à la frontière de la performance et de l’installation, qui explore l’ambivalence des gestes et le dialogue des corps. Portée par Mathilde Lin et Sébastien Forrester, elle se déploie dans un espace nu et atemporel, sous la forme d’un duel brut, minimaliste et entièrement acoustique. Nourrie par une pratique commune de l’improvisation, la pièce s’apparente à une joute cathartique où corps et sons s’affrontent, s’aimantent et se répondent. Les rythmiques martelées, les frottements et les silences sculptent une matière physique intense, oscillant entre rage et douceur, tension et suspension. Touch joue des contrastes, mêlant élans quasi ancestraux et écritures plus abstraites et contemporaines, empreintes de cultures urbaines, voire club. La pièce s’inscrit dans Substratum, un laboratoire de recherche autour du rapport au sol, à la restriction, à l’intériorité et à l’éclosion, par le mouvement et une écriture musicale héritée de l’art acousmatique.

Danseuse franco-chinoise, Mathilde Lin marie au sein de sa pratique de nombreux styles et techniques classique, contemporain, hip-hop et théâtre. Formée à l’école de danse de l’Opéra de Paris et à l’école Rudra Béjart en Suisse, elle évolue aux côtés de diverses compagnies et chorégraphes en Europe, tels que Jacopo Godani, Sidi Larbi Cherkaoui, Zfin Malta, Kor’sia et la Wayne McGregor Company. Elle apparaît récemment dans le clip de Harry Styles As it Was et collabore fréquemment avec la compagnie Wang Ramirez et le chorégraphe toulousain Pierre Rigal.

Sébastien Forrester est un percussionniste, compositeur et artiste sonore franco-britannique, auteur de sorties remarquées sur les labels expérimentaux Superpang, Promesses ou encore Hands in the Dark. Il développe une approche personnelle de la transe, entre envolées rythmiques frénétiques et paysages sonores nébuleux, teintés de la musique traditionnelle occitane héritée de ses aïeux aveyronnais. Il se produit en Europe dans les festivals Sonar à Barcelone, Great Escape à Brighton, Berliner Festspiele à Berlin, Variations à Nantes, les Transmusicales de Rennes et le Printemps de Bourges notamment. Il fait actuellement partie des formations live de Coby Sey, Lafawndah (nka Kukii), HSRS, et collabore régulièrement avec Brodinski, Slikback, Aho Ssan, Colin Self, Mika Oki, Ehua, Apollo Noir ou encore Variéras. Ses productions lui ont valu des commandes de bandes-son de la part de la BBC, PBS ou encore la maison Hermès. Il fait partie de la sélection SHAPE+, plateforme européenne dédiée aux musiques d’avant-garde.

Présentation de Shir par Haim Isaacs Shir , en hébreu signifie chanson et poème . Athée hardi que je suis, je consacre un temps immodéré à mettre en musique des textes liturgiques hébraïques, à les chanter dans les églises, à espionner les extases mélomanes de Hassidim, à chanter Ave Maria pour la messe de Noël sur l’île de Stromboli… Dans ce concert, je chante en hébreu, avec quelques incartades en arabe, en latin et en anglais. Je raconte mes aventures avec le sacré.

Le poète Allen Ginsberg a la place d’honneur.

Haim Isaacs Né en 1957 à New York, Haim a grandi à Jérusalem. Après une formation musicale classique il a rencontré et à été profondément influencé par le Roy Hart Théâtre, un groupe de chercheurs vocaux dans le sud de la France voix, mouvement, imagination et une autre vision de ce que peut être la vie. Il a vécu quatre ans avec le Roy Hart avant d’atterrir à Paris où il compose, chante, improvise, écrit et enseigne la voix. Actuellement, il joue le concert Joni Mitchell à Jérusalem et réalise une série de 10 vidéoclips autour de la musique de Joni Mitchell.

Haïm a collaboré avec la Cie Philippe Genty, le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (Paris), Yves Beaunesne (CDN Poitou-Charentes), le Cirque Galapiat, l’Ecole Samovar, le Théâtre Organic, le Conservatoire de Lille, le CFMI (Université de Lyon) et le Danske Hospitalsklovne (clowns à l’hôpital au Danemark).

Tarif 15 euros (12 euros tarif réduit adhérents, chômeurs, étudiants) Gratuit pour les enfants

Réservation obligatoire / Informations: contact@bolsdair.fr .

Orrouy 60129 Oise Hauts-de-France contact@bolsdair.fr

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English :

LE GRAND BOL D’AIR Yoga workshop, hikes, shows in nature and at the Champlieu ruins, visit to the Château d’Orrouy site

Le Grand Bol d’air will take place in Orrouy, between the Château d’Orrouy and the Champlieu ruins. A 1h30 yoga workshop with Séverine Pabeau, a tour of the Château d’Orrouy site (45mn) with the owner, a 2h round-trip walk between the château and the Champlieu ruins, a Touch dance performance by Mathilde Lin accompanied by percussionist Sébastien Forrester at the Champlieu ruins, and a concert by Haim Isaacs Shir in the château grounds on return from the walk, and a pot de l’amitié.

You can choose to come for only part of the day, and make only the outward or return journey to the Champlieu ruins and back to the Château d’Orrouy, by arranging car pooling in advance.

Presentation of the show Touch : Touch is a movement and percussion piece on the borderline between performance and installation, exploring the ambivalence of gestures and the dialogue between bodies. Performed by Mathilde Lin and Sébastien Forrester, it unfolds in a bare, timeless space, in the form of a raw, minimalist, entirely acoustic duel. Nurtured by a shared practice of improvisation, the piece resembles a cathartic joust in which body and sound clash, magnetize and respond to each other. Hammered rhythms, friction and silences sculpt an intense physical material, oscillating between rage and gentleness, tension and suspension. Touch plays with contrasts, blending almost ancestral impulses with more abstract, contemporary writing, imbued with urban and even club culture. The piece is part of Substratum, a research laboratory exploring the relationship between the ground, restriction, interiority and blossoming, through movement and a musical style inherited from acousmatic art.

A Franco-Chinese dancer, Mathilde Lin’s practice combines many styles and techniques: classical, contemporary, hip-hop and theater. Trained at the École de danse de l’Ope?ra in Paris and the Rudra Be?jart School in Switzerland, she has worked alongside a number of companies and choreographers in Europe, including Jacopo Godani, Sidi Larbi Cherkaoui, Zfin Malta, Kor?sia and the Wayne McGregor Company. She recently appeared in Harry Styles’ As it Was video, and collaborates frequently with the Wang Ramirez company and Toulouse-based choreographer Pierre Rigal.

Se?bastien Forrester is a Franco-British percussionist, composer and sound artist, with notable releases on labels such as Superpang, Promesses and Hands in the Dark. He has developed a personal approach to trance, combining free-flowing rhythms and nebulous soundscapes, tinged with the traditional Occitan music inherited from his Aveyron ancestors. He performs in Europe at the Sonar festival in Barcelona Barcelona, Great Escape in Brighton, Berliner Festspiele in Berlin, Variations in Nantes Nantes, Transmusicales de Rennes and Printemps de Bourges. He is currently a member of the Coby Sey, Lafawndah (nka Kukii) and HSRS live bands, and regularly collaborates with Brodinski, Slikback, Aho Ssan, Colin Self, Mika Oki, Ehua, Apollo Noir and Varie?ras. His productions have earned him soundtrack commissions from the BBC, PBS and Herme?s. He is a member of the SHAPE+ selection, a European platform dedicated to avant-garde music.

Presentation of Shir by Haim Isaacs: Shir , in Hebrew, means song and poem . Bold atheist that I am, I devote an inordinate amount of time to setting Hebrew liturgical texts to music, singing them in churches, spying on the music-loving ecstasies of Hasidim, singing Ave Maria for Christmas mass on the island of Stromboli… In this concert, I sing in Hebrew, with a few incursions into Arabic, Latin and English. I recount my adventures with the sacred.

The poet Allen Ginsberg has pride of place.

Haim Isaacs: Born in 1957 in New York, Haim grew up in Jerusalem. After classical musical training, he met and was profoundly influenced by the Roy Hart Théâtre, a group of vocal researchers in the south of France: voice, movement, imagination and another vision of what life can be. He spent four years with the Roy Hart before landing in Paris, where he composes, sings, improvises, writes and teaches voice. He is currently performing the Joni Mitchell concert in Jerusalem and producing a series of 10 music videos based on the music of Joni Mitchell.

Haïm has collaborated with Cie Philippe Genty, Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (Paris), Yves Beaunesne (CDN Poitou-Charentes), Cirque Galapiat, Ecole Samovar, Théâtre Organic, Conservatoire de Lille, CFMI (Université de Lyon) and Danske Hospitalsklovne (hospital clowns in Denmark).

Price: 15 euros (12 euros reduced rate for members, unemployed, students) Free for children

Reservations essential / Information: contact@bolsdair.fr

L’événement LE GRAND BOL D’AIR Orrouy a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois