Le Grand Ciné Palinges
Le Grand Ciné Palinges mercredi 29 juillet 2026.
Palinges
Le Grand Ciné
Champ de foire Palinges Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Les choristes
De Christophe Barratier (2004)
En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.
Animation dès 20h30
Animation musicale
Snack & buvette par le Tennis club .
Champ de foire Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
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English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné Palinges a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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