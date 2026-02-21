Palinges

Le Grand Ciné

Champ de foire Palinges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les choristes

De Christophe Barratier (2004)

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.

Animation dès 20h30

Animation musicale

Snack & buvette par le Tennis club .

Champ de foire Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Palinges a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III